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Коман рассказал, как тренируется «Бавария» в период пандемии

01:25
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал, в каком формате команда сейчас проводит тренировки. Игроки разделены на группы.

— Мы тренируемся в небольших группах, но приятно работать с мячом, — цитирует RMC Комана. — Мы соблюдаем безопасное расстояние. В целом, игроки разделены на пять групп, каждая из которых состоит из защитников, полузащитников и нападающих

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

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