Коман рассказал, что одноклубники смеются над ним из-за его боязни играть головой
13:13
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что партнеры по команде смеются над ним из-за его боязни играть головой.
«Мне немного страшно бить по мячу головой, одноклубники постоянно смеются надо мной из-за этого. Я всегда закрываю глаза перед тем, как ударить по мячу головой, это видно на фотографиях. Это инстинкт. Всегда стараюсь держать глаза открытыми, но в последний момент срабатывает рефлекс», — приводит Bild слова Комана.
Коман забил победный гол в финале Лиги чемпионов-2019/20 против «ПСЖ» (1:0) ударом головой.
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