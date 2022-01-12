Коман продлит контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлит контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Керри Хау.

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлит контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, на продлении соглашения с 25-летним французом настоял главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Полузащитник принял предложение мюнхенского клуба, несмотря на интерес других клубов, из-за хорошего отношения Нагельсманна.

В нынешнем сезоне Коман забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Баварию».