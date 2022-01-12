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Сегодня, 12:35

Коман продлит контракт с «Баварией»

Карен Саркисян
Корреспондент
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлит контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Керри Хау.

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлит контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, на продлении соглашения с 25-летним французом настоял главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Полузащитник принял предложение мюнхенского клуба, несмотря на интерес других клубов, из-за хорошего отношения Нагельсманна.

В нынешнем сезоне Коман забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Баварию».

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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2
 Боруссия Д 18 12 1 5 44-28 37
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Фрайбург 18 8 6 4 30-18 30
5
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
6
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
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 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
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 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
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 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
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14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
15.01 17:30
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Майнц – Бохум
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15.01 17:30
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 - : -
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Арминия – Гр. Фюрт
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Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
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Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

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Байер

 14 1 3
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