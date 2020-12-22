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Коман признан лучшим игроком «Баварии» в ноябре. Левандовски — пятый

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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман стал лучшим игроком команды в ноябре, сообщает клубная пресс-служба. За 24-летнего француза проголосовало 42 процента болельщиков. В ноябре он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Второе место болельщики отдали форварду Томасу Мюллеру, третьим стал голкипер Мануэль Нойер. Оба игрока набрали 21 процент.

Отметим, нападающий Роберт Левандовски, забивший пять голов в прошлом месяце, оказался лишь пятым (4 процента).

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