Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман стал лучшим игроком команды в ноябре, сообщает клубная пресс-служба. За 24-летнего француза проголосовало 42 процента болельщиков. В ноябре он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Второе место болельщики отдали форварду Томасу Мюллеру, третьим стал голкипер Мануэль Нойер. Оба игрока набрали 21 процент.

Отметим, нападающий Роберт Левандовски, забивший пять голов в прошлом месяце, оказался лишь пятым (4 процента).