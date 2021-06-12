Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Коман намерен покинуть «Баварию»

16:52
Теги:

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может уйти из клуба, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации СМИ, Коман хочет улучшения финансовых условий. Отмечается, что его также не устраивает то, что десятый номер, под которым он хочет играть, переходит другим игрокам.

9 июня появилась информация, что «Бавария» не может договориться с Команом по новому контракту. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2020/21 24-летний француз провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-transfer-news-coman-will-bayern-verlassen-die-gruende/12330478/34130

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«У Емельяненко гепатит. Не хочется, чтобы его сопли на меня попали». Дацик снова победил ненастоящего Тайсона
Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020
Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта
Надаль прокомментировал поражение от Джоковича в полуфинале Roland Garros

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд