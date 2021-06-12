Коман намерен покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может уйти из клуба, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации СМИ, Коман хочет улучшения финансовых условий. Отмечается, что его также не устраивает то, что десятый номер, под которым он хочет играть, переходит другим игрокам.

9 июня появилась информация, что «Бавария» не может договориться с Команом по новому контракту. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2020/21 24-летний француз провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.