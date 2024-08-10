Коман может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Вингер «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.
По данным источника, «Манчестер Сити» заинтересован в покупке игрока. Мюнхенцы готовы расстаться с французом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
В нем также заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».
28-летний Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за мюнхенцев.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Контракт француза с «Баварией» действует до конца июня 2027 года.
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|Байер
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2
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
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3
|Бавария
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|0
|0
|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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