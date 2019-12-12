Коман избежал тяжелой травмы и вернется на поле в январе

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман из-за травмы левого колена пропустит три матча и вернется в общую группу в январе 2020-го, информирует пресс-служба мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что 23-летний Коман получил надрыв капсулы в левом колене в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1).

В текущем сезоне Коман провел 20 игр за «Баварию», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.