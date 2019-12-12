Коман избежал тяжелой травмы и вернется на поле в январе
21:59
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман из-за травмы левого колена пропустит три матча и вернется в общую группу в январе 2020-го, информирует пресс-служба мюнхенцев.
Ранее сообщалось, что 23-летний Коман получил надрыв капсулы в левом колене в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1).
В текущем сезоне Коман провел 20 игр за «Баварию», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
?? Kingsley #Coman has been given the all-clear and should make his comeback in January. #FCBayern— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 12, 2019
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