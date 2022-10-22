Колодзейчак подписал контракт с «Шальке»

Защитник Тимоте Колодзейчак, покинувший летом «Сент-Этьен», продолжит карьеру в Германии. 31-летний француз подписал контракт с «Шальке». Он находился на просмотре в немецком клубе с 11 октября.

«Я очень рад официально стать частью команды. В клубе меня очень хорошо приняли с самого начала, как я приехал. Такое чувство, что провел здесь намного больше времени, а не просто приехал на просмотр. Меня это впечатлило. Нам предстоит сыграть важные матчи, и я сделаю все возможное, чтобы добиться в них как можно большего успеха», — приводит официальный сайт клуба слова Колодзейчака.

В этом сезоне «Шальке» набрал 6 очков и в настоящее время занимает 17-е место в бундеслиге.