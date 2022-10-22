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Сегодня, 04:53

Колодзейчак подписал контракт с «Шальке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Тимоте Колодзейчак, покинувший летом «Сент-Этьен», продолжит карьеру в Германии. 31-летний француз подписал контракт с «Шальке». Он находился на просмотре в немецком клубе с 11 октября.

«Я очень рад официально стать частью команды. В клубе меня очень хорошо приняли с самого начала, как я приехал. Такое чувство, что провел здесь намного больше времени, а не просто приехал на просмотр. Меня это впечатлило. Нам предстоит сыграть важные матчи, и я сделаю все возможное, чтобы добиться в них как можно большего успеха», — приводит официальный сайт клуба слова Колодзейчака.

В этом сезоне «Шальке» набрал 6 очков и в настоящее время занимает 17-е место в бундеслиге.

Тимоте Колодзейчак
Футбол
ФК Шальке
0
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
5
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
6
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
7
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
8
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
9
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
10
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
11
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 5 : 0
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
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Никлас Фюллкруг

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Вердер

 8
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Маркус Тюрам

Боруссия М

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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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Джамал Мусиала

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Бавария

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И К Ж
Доминик Дрекслер

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Шальке-04

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Майнц

 9 1 2
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Ко Итакура

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