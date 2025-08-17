Кох будет капитаном «Айнтрахта» в сезоне-2025/26

Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер назначил защитника Робина Коха новым капитаном команды, сообщает пресс-служба бундеслиги.

29-летний немец сменил своего соотечественника вратаря Кевина Траппа, который, как ожидается перейдет в «Париж».

В сезоне-2024/25 Кох 16 раз надевал капитанскую повязку, в том числе в нескольких матчах Лиги Европы. В 43 матчах во всех турнирах защитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В июне 2025 года он продлил контракт с «Айнтрахтом» до 30 июня 2030 года.