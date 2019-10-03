Кофельдт может сменить Фавра в «Боруссии»

Главный тренер «Вердера» Флориан Кофельдт может сменить Люсьена Фавра в «Боруссии», сообщает Deichstube. «Шмели» уже провели переговоры с 36-летним специалистом.

Кофельдт тренирует бременцев с 2017 года. В текущем чемпионате Германии «Вердер» после 6 туров имеет 7 очков и занимает 11-е место в таблице. «Боруссия» с 11 баллами располагается на 8-й строчке.

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