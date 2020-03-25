Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Клубы бундеслиги сыграют в турнире по FIFA 20

20:57
Киберфутбол.
Киберфутбол.

Футбольная лига Германии (DFL) организовала турнир по игре в футбольный симулятор FIFA 20. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В турнире будут участвовать 26 клубов первой и второй бундеслиги. В каждой команде будут по два участника. Один из них — профессиональный футболист, второй — работник клуба.

Соревнования стартуют 28 марта. Турнир получил название Bundesliga Home Challenge.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14584
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир