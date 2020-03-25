Клубы бундеслиги сыграют в турнире по FIFA 20
20:57
Футбольная лига Германии (DFL) организовала турнир по игре в футбольный симулятор FIFA 20. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В турнире будут участвовать 26 клубов первой и второй бундеслиги. В каждой команде будут по два участника. Один из них — профессиональный футболист, второй — работник клуба.
Соревнования стартуют 28 марта. Турнир получил название Bundesliga Home Challenge.
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