Клубы бундеслиги сыграют в турнире по FIFA 20

Футбольная лига Германии (DFL) организовала турнир по игре в футбольный симулятор FIFA 20. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В турнире будут участвовать 26 клубов первой и второй бундеслиги. В каждой команде будут по два участника. Один из них — профессиональный футболист, второй — работник клуба.

Соревнования стартуют 28 марта. Турнир получил название Bundesliga Home Challenge.