Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб команды. Он стал ассистентом главного тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 41-летнего специалиста будет действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Также был продлен контракт другого ассистента, 31-летнего Данни Реля. Соглашение теперь истекает 30 июня 2023 года.

На протяжении последних двух лет бывший нападающий тренировал команду «Баварии» U17 и по итогам 2019 года стал с ней чемпионом бундеслиги зоны Юг/Юго-Запад. В июне Клозе приступит к тренерским курсам в академии Немецкого футбольного союза. В бытность футболистом он защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2011 год.