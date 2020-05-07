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Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»

17:02
Мирослав Клозе. Фото ФК "Бавария".
Мирослав Клозе. Фото ФК "Бавария".
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Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб команды. Он стал ассистентом главного тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 41-летнего специалиста будет действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Также был продлен контракт другого ассистента, 31-летнего Данни Реля. Соглашение теперь истекает 30 июня 2023 года.

На протяжении последних двух лет бывший нападающий тренировал команду «Баварии» U17 и по итогам 2019 года стал с ней чемпионом бундеслиги зоны Юг/Юго-Запад. В июне Клозе приступит к тренерским курсам в академии Немецкого футбольного союза. В бытность футболистом он защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2011 год.

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