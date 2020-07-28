Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика
18:04
Тренер «Баварии» Мирослав Клозе провел первую тренировку в новой должности, сообщается на официальном сайте клуба.
— Я с большим нетерпением ждал возвращения на поле, — цитирует Клозе официальный сайт клуба. — Я сказал команде, что я очень открытый тренер. Я хочу активно идти на контакт с игроками. Мне нужно чуть больше внимания уделять работе с нападающими. Однако нам еще предстоит обсудить это с Фликом.
Клозе последние два года тренировал юношескую команду «Баварии».
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