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Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика

18:04
Мирослав Клозе. Фото ФК "Бавария"
Мирослав Клозе. Фото ФК "Бавария"
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Тренер «Баварии» Мирослав Клозе провел первую тренировку в новой должности, сообщается на официальном сайте клуба.

— Я с большим нетерпением ждал возвращения на поле, — цитирует Клозе официальный сайт клуба. — Я сказал команде, что я очень открытый тренер. Я хочу активно идти на контакт с игроками. Мне нужно чуть больше внимания уделять работе с нападающими. Однако нам еще предстоит обсудить это с Фликом.

Клозе последние два года тренировал юношескую команду «Баварии».

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