Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика

Тренер «Баварии» Мирослав Клозе провел первую тренировку в новой должности, сообщается на официальном сайте клуба.

— Я с большим нетерпением ждал возвращения на поле, — цитирует Клозе официальный сайт клуба. — Я сказал команде, что я очень открытый тренер. Я хочу активно идти на контакт с игроками. Мне нужно чуть больше внимания уделять работе с нападающими. Однако нам еще предстоит обсудить это с Фликом.

Клозе последние два года тренировал юношескую команду «Баварии».