Клозе может возглавить молодежную сборную Германии
Немецкий футбольный союз предложил Мирославу Клозе должность главного тренера молодежной сборной Германии, сообщает Kicker.
Однако пока Клозе взял время на размышления. Специалист хотел бы на данном этапе работать в клубе. Ранее он отказался от должности помощника Ханса-Дитера Флика в сборной Германии.
Немецкая, что бывший тренер молодежной команды Штефан Кунц возглавил сборную Турции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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