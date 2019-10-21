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Клозе хочет тренировать в Германии или Италии

11:26
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Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что хотел бы поработать в качестве тренера с немецким или итальянским клубом. На данный момент 41-летний специалист работает с молодежной командой «Баварии» (U-17).

— Моя цель — тренировать профессиональный клуб, — приводит слова Клозе La Gazzetta dello Sport. — Хотел бы потренировать команду бундеслиги или серии А.

Понимаю, что мне еще нужно набраться опыта. А для этого нужно пройти разные ступени и начать с работы с молодежью. Нужно всегда начинать с низов и постепенно двигаться наверх.

Клозе является самым результативным игроком в истории сборной Германии. В 137 матчах он забил 71 гол.

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