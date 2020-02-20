Клостерманн и «Лейпциг» не могут договориться о продлении контракта
20 февраля 2020, 23:15
Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креш пытается договориться с защитником клуба Лукасом Клостерманном об условиях нового контракта. Однако пока стороны не могут прийти к согласию, сообщает Kicker.
Если 23-летний немец не продлит контракт с клубом, то «быки» постараются продать его летом.
Нынешнее соглашение Клостерманна с «Лейпцигом» рассчитано до 2021 года.
В этом сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах и забил 3 гола при 2 голевых передачах.
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