Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью. Бразилец ранее выступал за «красных».

— «Бавария» получила доминирующего игрока, который может помогать команде, а может и стать ее ключевым игроком, — цитирует Kicker Клоппа. — Конечно, не сразу, но в конечном итоге клуб получит отличного игрока.

В «Ливерпуле» он редко играл на своей любимой позиции десятки, но также он может сыграть восьмерку и левого нападающего. Со времен Алессандро Дель Пьеро я не видел игроков, которые забивали с подобных углов и позиций, входя в штрафную слева.