Клопп считает, что «Боруссия» может победить в чемпионате Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы дортмундской «Боруссии» на победу в чемпионате Германии.

«У «Боруссии» есть шанс на победу в бундеслиге. Сезон длинный, но после очередного перерыва на сборные начнется действительно напряженная фаза. Тогда глубина состава обязательна.

У «Боруссии» хороший состав. Я не знаю, лучше ли он, чем у «Баварии», но он достаточно хорош, чтобы создать им проблемы", — приводит слова Клоппа Bild.

Клопп тренировал «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Германии, а также стал обладателем Кубка страны.