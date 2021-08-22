Клопп считает, что «Боруссия» может победить в чемпионате Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы дортмундской «Боруссии» на победу в чемпионате Германии.
«У «Боруссии» есть шанс на победу в бундеслиге. Сезон длинный, но после очередного перерыва на сборные начнется действительно напряженная фаза. Тогда глубина состава обязательна.
У «Боруссии» хороший состав. Я не знаю, лучше ли он, чем у «Баварии», но он достаточно хорош, чтобы создать им проблемы", — приводит слова Клоппа Bild.
Клопп тренировал «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Германии, а также стал обладателем Кубка страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball-international/juergen-klopp-bei-bild-live-bundestrainer-2024-da-muss-bei-mir-keiner-anrufen-77454830.bild.html
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