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Клинсманна и Кана включили в Зал славы футбола Германии

22:17
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Зал славы футбола Германии пополнили экс-голкипер немецкой сборной Оливер Кан и экс-форвард и бывший тренер национальной команды Юрген Клинсманн, сообщает официальный сайт «Баварии».

Кан — 8-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Кубка немецкой лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка, чемпион Европы.

Юрген Клинсманн — чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Италии, чемпион мира, чемпион Европы.

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