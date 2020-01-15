Клинсманн забыл лицензию в США и может лишиться места на тренерской скамейке «Герты»

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн столкнулся с неожиданными проблемами в работе с клубом. Как сообщает Bild, руководством бундеслиги может запретить ему находиться на тренерской скамейке клуба в ближайших матчах. Дело в том, что он не предоставил свою тренерскую лицензию, демонстрирующую навыки работы. Клинсманн же пояснил, что оставил ее в Калифорнии, где жил во время работы со сборной США. «Герту» он возглавил в ноябре 2019 года.

— Когда я прилетел в конце ноября в Берлин, я не думал, что мне понадобится моя тренерская лицензия и доказательство моей работы, — сказал Клинсманн. Я тогда не думал, что стану тренером «Герты». На Рождество я просто забыл документы.

Клинсманн возглавлял сборную США с 2011 по 2016 год. До этого он работал со сборной Германии с 2004 по 2006 год, а в сезоне-2008/09 руководил «Баварией».