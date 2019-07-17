Клинсманн может вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может вернуться к тренерской деятельности.

Кандидатуру немецкого специалиста рассматривает "Штутгарт", выступающий во второй бундеслиге. Ранее Клинсманн говорил, что по-особому относится к этому клубу, именно там он начинал карьеру игрока. В настоящий момент Юрген работает экспертом на матчах сборной Германии на канале RTL.

Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".