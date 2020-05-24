Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер после поражения от «Баварии» в матче 27-го тура чемпионата Германии (2:5) отметил класс соперника. Также он остался доволен игрой своей команды.

— В первом тайме мы многое делали правильно, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хинтереггера. — После перерыва мы сразу же пропустили третий. Оба гола вдохнули в нас новую жизнь. Однако класс «Баварии» сыграл свою роль. Они затем еще больше прибавили. Потом из-за двух ошибок мы пропустили четвертый и пятый мяч. Тем не менее, мы показали хорошую игру, особенно во втором тайме.

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