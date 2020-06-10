Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в мюнхенскую команду.

— Лерой в «Баварии»? Не проблема, я — за, только если клуб не скажет, что я больше не нужен — цитирует Bild Комана. — Впрочем, я думаю, что руководство понимает, в чем моя сила. Переход Сане никак не повлияет на мое будущее. Когда я приходил сюда, здесь выступали Франк Рибери, Арьен Роббен и Дуглас Коста. Я был молод, но держался наряду с такими легендами, как Рибери и Роббен. Так что не вижу проблемы для себя, а клубу пойдет на пользу наличие большого количества сильных футболистов.