Киммих рад переходу де Лигта в «Баварию»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал переход защитника Маттайса де Лигта в мюнхенский клуб.

«Маттайс был капитаном «Аякса» в возрасте 19 лет. Просто так повязку не дают, он заслужил своим поведением. Надеюсь, он забьет много голов за «Баварию», круто иметь такого игрока в обороне», — цитирует Киммиха журналист Филипп Кесслер в своих социальных сетях.

«Бавария» купила голландца у «Ювентуса» за 67 миллионов евро. С защитником был подписан контракт, который рассчитан до лета 2027 года.