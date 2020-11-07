Киммих получил травму в матче с «Боруссией» и был заменен
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих был заменен в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».
На 34-й минуте футболист пошел в подкат против Эрлина Холанна, но в итоге сам получил травму. В Итоге он был заменен, а также получил желтую карточку. На 36-й минуте вместо него вышел Корентен Толиссо.
По ходу второго тайма «Бавария» ведет со счетом 2:1.
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