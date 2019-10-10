Киммих отметил, что Германия совершила странные ошибки в матче с Аргентиной

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джошуа Киммих после ничьей с командой Аргентины отметил, что его команда допустила ряд ошибок. Немцы вели в счете 2:0, но в итог встреча завершилась со счетом 2:2.

— Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы провели хорошо, все складывалось в нашу пользу, но позже, во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, теряли мяч, и, в итоге, пропустили два обидных гола, — приводит пресс-служба бундестим слова Киммиха.