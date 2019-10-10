Киммих отметил, что Германия совершила странные ошибки в матче с Аргентиной
Защитник «Баварии» и сборной Германии Джошуа Киммих после ничьей с командой Аргентины отметил, что его команда допустила ряд ошибок. Немцы вели в счете 2:0, но в итог встреча завершилась со счетом 2:2.
— Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы провели хорошо, все складывалось в нашу пользу, но позже, во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, теряли мяч, и, в итоге, пропустили два обидных гола, — приводит пресс-служба бундестим слова Киммиха.
? Joshua #Kimmich: «Ich sehe unsere Leistung ein bisschen zweigeteilt. Die erste Halbzeit war sehr gut, wir standen gut. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit zu fr?h die B?lle verloren und kriegen hinten raus die zwei Tore.» #GERARG #DieMannschaft pic.twitter.com/dWcWu2xuaP— Die Mannschaft (@DFB_Team) October 9, 2019