Киммих не собирается проводить всю карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что может покинуть мюнхенский клуб.

«Смена команды? Это было бы интересным испытанием. Не знаю, что произойдет через несколько лет, посмотрим.

Мне очень приятно находиться в «Баварии», но в мыслях всегда будет профессиональный и личный вызов, связанный с тем, чтобы однажды открыть для себя новые горизонты», — заявил Киммих Goal.com.

Контракт 27-летнего хавбека с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.