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Киммих не сможет вернуться на поле до Нового года из-за травмы

17:45
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил травму в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).

В результате Киммиху пришлось сделать операцию на колене. Операция прошла успешно, но игрок сможет вернутся на поле не ранее января следующего года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

25-летний немец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил три мяча при семи голевых передачах.

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