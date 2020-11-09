Киммих не сможет вернуться на поле до Нового года из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил травму в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).

В результате Киммиху пришлось сделать операцию на колене. Операция прошла успешно, но игрок сможет вернутся на поле не ранее января следующего года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

25-летний немец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил три мяча при семи голевых передачах.