Киммих назвал поражение «Баварии» от «Бохума» худшей игрой сезона

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении команды от «Бохума» (2:4) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Худшая игра сезона, мы упустили все, что было необходимо для победы. Если что-то такое происходит один раз за сезон, то я скажу: «Время от времени это может случаться». Но такое случилось не первый раз, так что мы должны проявлять осторожность.

Это не очень связано с планом или тактикой, скорее, это зависит от нашего подхода к игре. Мы точно должны задать вопросы самим себе. Точно ли это менталитет «Баварии»? — приводит слова Киммиха Sky Sport Deutschland.

«Бохум» набрал 28 очков и занимает 11-е месте в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» лидирует с 52 баллами.