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Киммих может пропустить два месяца из-за травмы

7 ноября 2020, 23:33
Йозуа Киммих (в центре) после травмы. Фото Twitter.
Йозуа Киммих (в центре) после травмы. Фото Twitter.
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, возможно, выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Bild.

Футболист получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2). На 36-й минуте его заменил Корентен Толиссо. По данным источника, игрок повредил латеральную связку колена. Если это подтвердится, то срок восстановления составит около восьми недель.

25-летний немец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил три мяча при семи голевых передачах.

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