Киммих может пропустить два месяца из-за травмы
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, возможно, выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Bild.
Футболист получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2). На 36-й минуте его заменил Корентен Толиссо. По данным источника, игрок повредил латеральную связку колена. Если это подтвердится, то срок восстановления составит около восьми недель.
25-летний немец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил три мяча при семи голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.