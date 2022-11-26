Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:38

Киммих готов сыграть правого защитника в матче Германии с Испанией на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что готов поменять позицию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией.

По данным Sport 1, немец может занять место правого защитника в игре против испанцев. Он считает, что на этой позиции принесет больше пользы команде.

Матч Германии и Испании состоится 27 ноября. Если немцы проиграют, это выбьет их из ЧМ-2022.

В первом туре Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

Джошуа Киммих
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Чем заняться на пенсии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Тунис — Австралия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022
Раум вспомнил, как Флик впервые пригласил его в сборную Германии
Невилл разочарован отсутствием Фодена в старте Англии на матч с США
«Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна
Луис Энрике объяснил, могут ли игроки заниматься сексом перед матчем
Вьери — о матче Аргентины: «Все были не в своей тарелке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» не заинтересован в покупке нападающего «Айнтрахта» Борре
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости