Киммих: «Думаю, что еще не достиг потолка в своем развитии и в «Баварии» у меня будут все возможности»
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я играю в команде, с которой могу добиться всего, и многие товарищи по команде стали для меня настоящими друзьями. В первую очередь поэтому я начал играть в футбол: потому что это должно быть весело.
До сих пор думаю, что еще не достиг потолка в своем развитии и в «Баварии» у меня будут все возможности в ближайшие годы. К тому же моей семье здесь очень комфортно. Мюнхен стал вторым домом», — приводит слова Киммиха пресс-служба клуба.
Новое соглашение Киммиха и «Баварии» рассчитано до 2025 года. В сезоне-2020/21 26-летний немец провел 39 матчей за команду во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/de/news/2021/08/bis-2025-beim-fc-bayern-joshua-kimmich-verlaengert-vertrag?shortURL=O3fYz
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