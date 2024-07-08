Ким Мин Джэ не собирается переходить в «Интер»

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ не намерен покидать клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 27-летний кореец отклонил предложение «Интера», так как хочет остаться в мюнхенском клубе. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Ким Мин Джэ провел 36 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.