Kicker: Юльманн возглавит «Байер»

Бывший главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн возглавит тренерский штаб «Байера», сообщает Kicker.

По данным источника, немецкий клуб и 53-летний датчанин достигли принципиальной договоренности. Планируется, что договор подпишут на этой неделе.

Юльманн работал в сборной Дании с августа 2020 по июль 2024 года. Также он тренировал «Нордшелланд» и «Майнц».

1 сентября с поста главного тренера «Байера» был уволен Эрик тен Хаг.