Кейну вручили первый командный трофей в карьере

«Бавария» получила трофей за победу в чемпионате Германии после домашней победы над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в матче 33-го тура бундеслиги.

Мюнхенская команда 4 мая по итогам игры межу «Байером» и «Фрайбургом» (2:2) досрочно выиграла чемпионат, завоевав титул в 34-й раз в истории.

Для 31-летнего Харри Кейна, перешедшего в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма», этот трофей стал первым в карьере. На церемонии награждения в субботу он поднял «салатницу» над головой, а также получил чемпионскую медаль.

«Бавария» получила трофей за победу в бундеслиге сезона-2024/25. Фото Reuters

«Бавария» набрала 79 очков за 33 тура бундеслиги сезона-2024/25. Кейн провел 30 матчей в чемпионате Германии, забив 25 голов и сделав 9 результативных передач.