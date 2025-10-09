Кейна признали лучшим игроком бундеслиги в сентябре

Нападающий «Баварии» Харри Кейн признан лучшим игроком немецкой бундеслиги по итогам сентября.

В прошедшем месяце 32-летний англичанин забил семь голов и сделал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Германии.

В матче против «Вердера» (4:0) в 5-м туре Кейн оформил дубль и преодолел отметку в 100 голов за «Баварию». Летом 2023 года нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».