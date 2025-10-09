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9 октября 2025, 17:26

Кейна признали лучшим игроком бундеслиги в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Харри Кейн признан лучшим игроком немецкой бундеслиги по итогам сентября.

В прошедшем месяце 32-летний англичанин забил семь голов и сделал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Германии.

В матче против «Вердера» (4:0) в 5-м туре Кейн оформил дубль и преодолел отметку в 100 голов за «Баварию». Летом 2023 года нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».

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Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
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29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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