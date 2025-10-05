Кейн забил 11 голов в 6 стартовых турах и установил рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд результативности в бундеслиге, сообщает Opta Sports.

32-летний англичанин отметился голом в матче против «Айнтрахта» (3:0) в 6-м туре. Теперь на его счету 11 забитых мячей в шести стартовых турах — новый рекорд бундеслиги.

Летом 2023 года Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».