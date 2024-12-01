Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:50

Кейн выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн получил мышечную травму в матче с «Боруссией» (1:1).
Фото Global Look Press

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил травму в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1).

Англичанин почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.

«Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна в правом бедре во время вчерашнего матча. После обследования, проведенного медицинским отделом, Кейн на время выбыл из строя», — говорится в заявлении клуба.

Форвард выступает за клуб из Мюнхена с 2023 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего Кейна 20 голов и 7 голевых передач в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Букайо Сака из &laquo;Арсенала&raquo; забил гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Вест Хэмом&raquo;. «Арсенал» стал кошмаром «Вест Хэма», «Барселона» разучилась побеждать без Ямаля. «Бавария» спаслась в Дортмунде, потеряв Кейна
Харри Кейн
ФК Бавария
Читайте также
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бавария» спаслась от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 9 3 0 37-8 30
2
 Айнтрахт Ф 11 7 2 2 27-16 23
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Боруссия Д 12 6 2 4 23-19 20
6
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
7
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
8
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
9
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
10
 Майнц 11 4 4 3 18-14 16
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.11 22:30
Ст-Паули – Хольштайн
 3 : 1
30.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 1 : 0
30.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 1
30.11 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 1 : 5
30.11 17:30
Унион Б – Байер
 1 : 2
30.11 17:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 2
30.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 1 : 1
1.12 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
1.12 19:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 8
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 10 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости