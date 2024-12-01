Кейн выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы
Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил травму в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1).
Англичанин почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.
«Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна в правом бедре во время вчерашнего матча. После обследования, проведенного медицинским отделом, Кейн на время выбыл из строя», — говорится в заявлении клуба.
Форвард выступает за клуб из Мюнхена с 2023 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего Кейна 20 голов и 7 голевых передач в 19 матчах за команду во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|12
|9
|3
|0
|37-8
|30
|
2
|Айнтрахт Ф
|11
|7
|2
|2
|27-16
|23
|
3
|Байер
|12
|6
|5
|1
|28-19
|23
|
4
|РБ Лейпциг
|12
|6
|3
|3
|19-14
|21
|
5
|Боруссия Д
|12
|6
|2
|4
|23-19
|20
|
6
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16-16
|20
|
7
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25-19
|18
|
8
|Штутгарт
|12
|4
|5
|3
|23-21
|17
|
9
|Боруссия М
|12
|5
|2
|5
|18-17
|17
|
10
|Майнц
|11
|4
|4
|3
|18-14
|16
|
11
|Унион Б
|12
|4
|4
|4
|10-11
|16
|
12
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|19-24
|16
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|3
|5
|14-23
|15
|
14
|Хоффенхайм
|11
|3
|3
|5
|17-22
|12
|
15
|Ст-Паули
|12
|3
|2
|7
|10-15
|11
|
16
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|15-20
|10
|
17
|Хольштайн
|12
|1
|2
|9
|13-31
|5
|
18
|Бохум
|12
|0
|2
|10
|10-33
|2
|29.11
|22:30
|
Ст-Паули – Хольштайн
|3 : 1
|30.11
|17:30
|
Аугсбург – Бохум
|1 : 0
|30.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 1
|30.11
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|1 : 5
|30.11
|17:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 2
|30.11
|17:30
|
Вердер – Штутгарт
|2 : 2
|30.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|1 : 1
|1.12
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|1.12
|19:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|8
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|9
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3