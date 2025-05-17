Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром бундеслиги

Форвард «Баварии» Харри Кейн, забивший 26 голов в 31 матче бундеслиги, стал лучшим бомбардиром сезона-2024/25. Второе место с 21 голом в 31 игре занял Патрик Шик из «Байера». Столько же голов за 30 матчей забил Серу Гирасси из «Боруссии».

На четвертом месте — Жонатан Буркардт из «Майнца» с 18 голами в 29 матчах. Пятый — Тим Кляйндинст из «Боруссии» с 16 голами в 31 матче.

Кейн стал лучшим бомбардиром бундеслиги второй сезон подряд. В прошлом сезоне он забил 36 голов в 32 матчах. Всего за «Баварию» у него 82 гола в 91 игре и 24 результативные передачи. Контракт с клубом действует до лета 2027 года.