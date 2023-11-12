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Сегодня, 10:00

Кейн установил рекорд результативности бундеслиги

Руслан Минаев
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Харри Кейн.
Фото AFP

Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд результативности в чемпионате Германии. В 11-м туре бундеслиги он оформил дубль в ворота «Хайденхайма» (4:2).

Форвард мюнхенцев стал первым футболистом, забившим 17 голов в стартовых 11 турах бундеслиги.

Ранее Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах. После рекордов результативности англичанина хавбек «Баварии» Томас Мюллер пошутил над одноклубником.

В этом сезоне 30-летний Кейн провел 16 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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Неделя

«Бохум» и «Кельн» сыграли вничью в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
2
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
18
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
10.11 22:30
Боруссия М – Вольфсбург
 4 : 0
11.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 1
11.11 17:30
Бавария – Хайденхайм
 4 : 2
11.11 17:30
Дармштадт – Майнц
 0 : 0
11.11 17:30
Штутгарт – Боруссия Д
 2 : 1
11.11 20:30
Бохум – Кельн
 1 : 1
12.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
12.11 19:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
12.11 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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