Кейн установил рекорд результативности бундеслиги
Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд результативности в чемпионате Германии. В 11-м туре бундеслиги он оформил дубль в ворота «Хайденхайма» (4:2).
Форвард мюнхенцев стал первым футболистом, забившим 17 голов в стартовых 11 турах бундеслиги.
Ранее Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах. После рекордов результативности англичанина хавбек «Баварии» Томас Мюллер пошутил над одноклубником.
В этом сезоне 30-летний Кейн провел 16 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
2
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
18
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|4 : 0
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|1 : 1
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|4 : 2
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|0 : 0
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|2 : 1
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|1 : 1
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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