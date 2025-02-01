Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первых 50 матчах

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3).

Для 31-летнего футболиста это 54-й и 55-й голы в 50 матчах бундеслиги. Ранее ни одному футболисту не удавалось забить столько голов за первые 50 игр в лиге.

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027-го.