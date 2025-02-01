Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первых 50 матчах
Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3).
Для 31-летнего футболиста это 54-й и 55-й голы в 50 матчах бундеслиги. Ранее ни одному футболисту не удавалось забить столько голов за первые 50 игр в лиге.
Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027-го.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
11
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|4 : 3
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 1
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|1 : 2
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|1 : 1
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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