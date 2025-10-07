Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 04:12

Кейн сказал, что пока не хочет возвращаться в АПЛ

Павел Лопатко

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн рассказал, что пока не намерен возвращаться в АПЛ.

«Что касается того, чтобы остаться подольше [в «Баварии»], я определенно мог бы это понять. Пару недель назад я открыто сказал, что у меня еще не было таких разговоров с «Баварией», но если они возникнут, я был бы готов поговорить, и провести честный разговор. Очевидно, это зависит от того, как пройдет следующий год или около того, и чего мы достигнем вместе. Прямо сейчас я бы сказал, что мы переживаем фантастический момент, и я не думаю ни о чем другом.

Что касается премьер-лиги, я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я впервые перешел в «Баварию», я бы точно сказал, что вернусь. Чему я научился за свою карьеру, так это тому, что бывают разные возможности и разное время, и все становится на свои места», — цитирует 32-летнего англичанина ESPN.

В сезоне-2025/26 Кейн в 10 матчах во всех турнирах забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года.

Ранее нападающий играл за «Тоттенхэм», «Лестер», «Норвич», «Миллуолл» и «Лейтон Ориент».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Харри Кейн
ФК Бавария
Читайте также
Скандальная украинская фигуристка Баюл вынуждена продать дом в США: у нее нет работы и денег
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Военнослужащие ВС РФ разминировали поля с помощью машины «Земледелие» в зоне СВО
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Президент США заявил о «сильном сигнале» от Ирана по решению ситуации в Газе
Макдэвид по новому контракту с «Эдмонтоном» будет получать 12,5 миллиона
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вольтемаде пропустит матчи сборной Германии в октябре из-за гриппа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
5
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
6
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
7
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
8
 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
9
 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
10
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
11
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
12
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
13
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
14
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
15
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
16
 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
17
 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
18
 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.10 21:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
18.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
18.10 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
18.10 16:30
Майнц – Байер
 - : -
18.10 16:30
РБ Лейпциг – Гамбург
 - : -
18.10 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
18.10 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
19.10 16:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
19.10 18:30
Ст-Паули – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 4 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости