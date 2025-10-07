Кейн сказал, что пока не хочет возвращаться в АПЛ
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн рассказал, что пока не намерен возвращаться в АПЛ.
«Что касается того, чтобы остаться подольше [в «Баварии»], я определенно мог бы это понять. Пару недель назад я открыто сказал, что у меня еще не было таких разговоров с «Баварией», но если они возникнут, я был бы готов поговорить, и провести честный разговор. Очевидно, это зависит от того, как пройдет следующий год или около того, и чего мы достигнем вместе. Прямо сейчас я бы сказал, что мы переживаем фантастический момент, и я не думаю ни о чем другом.
Что касается премьер-лиги, я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я впервые перешел в «Баварию», я бы точно сказал, что вернусь. Чему я научился за свою карьеру, так это тому, что бывают разные возможности и разное время, и все становится на свои места», — цитирует 32-летнего англичанина ESPN.
В сезоне-2025/26 Кейн в 10 матчах во всех турнирах забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года.
Ранее нападающий играл за «Тоттенхэм», «Лестер», «Норвич», «Миллуолл» и «Лейтон Ориент».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
6
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
7
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
8
|Фрайбург
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
11
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
12
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
14
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
15
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
16
|Майнц
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
17
|Боруссия М
|6
|0
|3
|3
|5-12
|3
|
18
|Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|17.10
|21:30
|
Унион Б – Боруссия М
|- : -
|18.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|18.10
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|18.10
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|18.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Гамбург
|- : -
|18.10
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|18.10
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.10
|18:30
|
Ст-Паули – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|4
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|4
|1
|1