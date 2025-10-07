Кейн сказал, что пока не хочет возвращаться в АПЛ

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн рассказал, что пока не намерен возвращаться в АПЛ.

«Что касается того, чтобы остаться подольше [в «Баварии»], я определенно мог бы это понять. Пару недель назад я открыто сказал, что у меня еще не было таких разговоров с «Баварией», но если они возникнут, я был бы готов поговорить, и провести честный разговор. Очевидно, это зависит от того, как пройдет следующий год или около того, и чего мы достигнем вместе. Прямо сейчас я бы сказал, что мы переживаем фантастический момент, и я не думаю ни о чем другом.

Что касается премьер-лиги, я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я впервые перешел в «Баварию», я бы точно сказал, что вернусь. Чему я научился за свою карьеру, так это тому, что бывают разные возможности и разное время, и все становится на свои места», — цитирует 32-летнего англичанина ESPN.

В сезоне-2025/26 Кейн в 10 матчах во всех турнирах забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года.

Ранее нападающий играл за «Тоттенхэм», «Лестер», «Норвич», «Миллуолл» и «Лейтон Ориент».