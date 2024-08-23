Кейн рассказал про футбольных кумиров своего детства
Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопрос о том, кто был его любимым игроком в детстве.
«Мне нравился английский нападающий Тедди Шерингем. Позже такие игроки, как Дэвид Бекхэм, были моими кумирами — в детстве я бы сделал все, что сказал Бекхэм. Сейчас я образец для подражания для многих детей и стараюсь быть им примером», — цитирует Кейна Bayern&Germany.
Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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|0
|0-0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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