Кейн рассказал про футбольных кумиров своего детства

Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопрос о том, кто был его любимым игроком в детстве.

«Мне нравился английский нападающий Тедди Шерингем. Позже такие игроки, как Дэвид Бекхэм, были моими кумирами — в детстве я бы сделал все, что сказал Бекхэм. Сейчас я образец для подражания для многих детей и стараюсь быть им примером», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.