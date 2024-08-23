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Сегодня, 08:20

Кейн рассказал про футбольных кумиров своего детства

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопрос о том, кто был его любимым игроком в детстве.

«Мне нравился английский нападающий Тедди Шерингем. Позже такие игроки, как Дэвид Бекхэм, были моими кумирами — в детстве я бы сделал все, что сказал Бекхэм. Сейчас я образец для подражания для многих детей и стараюсь быть им примером», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.

Гарри Кейн
Футбол
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