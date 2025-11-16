Кейн: «Тухель был главной причиной, по которой я в итоге перешел в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о работе с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем в клубе.

«Он [Тухель] был главной причиной, по которой я в итоге перешел в «Баварию», прежде всего. Мне нравится его энергия, мне нравится, что он хотел делать и как он хотел играть. Поэтому такие отношения с первой минуты нашей встречи настраивают на хороший путь. Думаю, когда он получил эту работу, то видел во мне большого лидера в команде и человека, который будет помогать ему во многих отношениях с футболистами, некоторыми сотрудниками, знакомить с культурой, узнавать много хорошего», — приводит слова Кейна Reuters.

52-летний Тухель тренировал мюнхенцев с марта 2023 года по июнь 2024 года и привел команду к победе в чемпионате Германии. В январе 2025 года он возглавил сборную Англии

Сборная Англии гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2026 после победы над Латвией (5:0) в матче отборочного тура 14 октября 2025 года.