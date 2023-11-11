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Сегодня, 08:37

Кейн рассказал, что с удовольствием сыграл бы в одной команде с Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что хотел бы сыграть с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде.

«Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в нашу игру. Уверен, что он смог бы отдать мне несколько ассистов», — приводит слова Кейна ESPN.

30-летний Кейн выступает за «Баварию» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 15 матчей, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. До этого нападающий большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме».

Месси — воспитанник «Барселоны», за которую выступал с 2003 года. 36-летний аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ». В июне футболист перешел в «Интер Майами» из МЛС.

Гарри Кейн
Лионель Месси
Футбол
ФК Бавария
ФК Интер Майами
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Неделя

«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Вольфсбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
2
 Бавария 10 8 2 0 38-7 26
3
 Штутгарт 10 7 0 3 27-13 21
4
 Боруссия Д 10 6 3 1 20-15 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 10 6 0 4 22-19 18
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
11
 Аугсбург 10 3 3 4 19-22 12
12
 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
13
 Хайденхайм 10 3 1 6 15-22 10
14
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
15
 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
16
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
17
 Майнц 10 1 3 6 11-24 6
18
 Кельн 10 1 2 7 8-22 5
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 22:30
Боруссия М – Вольфсбург
 4 : 0
11.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
11.11 17:30
Бавария – Хайденхайм
 - : -
11.11 17:30
Дармштадт – Майнц
 - : -
11.11 17:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
11.11 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
12.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
12.11 19:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
12.11 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 15
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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