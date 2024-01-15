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Кейн рассказал, что не скучает по Англии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, скучает ли по Англии.

В августе 2023 года 30-летний игрок покинул «Тоттенхэм» и перешел в мюнхенский клуб.

«Скучаю ли я по Англии? Это хороший вопрос, но я не из тех, кто постоянно по чему-то скучает. Я из тех, кто смотрит вперед, а не в прошлое. Мне нравится в Мюнхене. К счастью, здесь все говорят по-английски, что очень упрощает ситуацию», — цитирует Кейна Kicker.

В этом сезоне 30-летний англичанин забил 26 голов и сделал восемь результативных передач в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Дубль Хака принес «Боруссии» из Менхенгладбаха победу над «Штутгартом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
11
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
12
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
13
 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 3 : 0
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 1
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 1 : 1
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 0 : 0
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 1 : 1
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 0 : 1
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 0 : 3
14.01 17:30
Бохум – Вердер
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14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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 12 1 5
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