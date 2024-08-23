Кейн: «Моя мечта — выиграть с «Баварией» бундеслигу и Лигу чемпионов»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн рассказал, какие трофеи мечтает завоевать.

«Моя мечта — выиграть с командой бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон — выиграть как можно больше титулов», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.