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Сегодня, 11:05

Кейн: «Моя мечта — выиграть с «Баварией» бундеслигу и Лигу чемпионов»

Алина Савинова
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн рассказал, какие трофеи мечтает завоевать.

«Моя мечта — выиграть с командой бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон — выиграть как можно больше титулов», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
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 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
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24.08 16:30
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 - : -
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