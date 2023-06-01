Кейн не заинтересован в переходе в «Баварию»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн решил, что не хочет переходить в «Баварию» в этом сезоне, сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб является одной из команд, желающих подписать 29-летнего игрока, и считают его нападающим, наиболее подходящим для их стиля. Однако английский футболист похоже, либо присоединится к «Манчестер Юнайтед», либо проведет еще один сезон в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что Кейн не намерен уезжать за границу, так как он находится всего в 48 голах от того, чтобы побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ (260).

В нынешнем форвард провел за «Тоттенхэма» 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.