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Сегодня, 17:45

Кевин Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кевин Трапп.
Фото ФК «Айнтрахт»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп досрочно продлил контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний голкипер взял на себя обязательства перед «Айнтрахтом» на длительный срок и останется в клубе как минимум до 2026 года. Контракт включает опцию продления еще на один год.

Предыдущее соглашение Траппа с клубом было рассчитано до лета 2024 года. В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне Трапп пропустил 34 мяча в 24 матчах и 6 раз сыграл на ноль.

Источник: ФК «Айнтрахт»
Кевин Трапп
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
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 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
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 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
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Айнтрахт Ф – Герта
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4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
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4.02 17:30
Унион Б – Майнц
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5.02 17:30
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Кристофер Нкунку

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П
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Айнтрахт Ф

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