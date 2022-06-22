Кевин-Принс Боатенг подписал новый контракт с «Гертой»

Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщает сайт берлинцев.

«Я всегда говорил, насколько важным и ценным является для меня этот клуб, и старался показать это как на поле, так и за его пределами», — сказал Боатенг.

Напомним, что Боатенг является выпускником академии «Герты», в которой занимался с 8 лет.

Затем Кевин-Принс Боатенг играл за такие клубы, как «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Милан», «Шальке», «Фиорентина» и «Барселона».

В прошлом сезоне 35-летний хавбек провел 18 матчей в бундеслиге.

Напомним, что летом клуб из Берлина возглавил бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.