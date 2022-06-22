Кевин-Принс Боатенг подписал новый контракт с «Гертой»
Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщает сайт берлинцев.
«Я всегда говорил, насколько важным и ценным является для меня этот клуб, и старался показать это как на поле, так и за его пределами», — сказал Боатенг.
Напомним, что Боатенг является выпускником академии «Герты», в которой занимался с 8 лет.
Затем Кевин-Принс Боатенг играл за такие клубы, как «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Милан», «Шальке», «Фиорентина» и «Барселона».
В прошлом сезоне 35-летний хавбек провел 18 матчей в бундеслиге.
Напомним, что летом клуб из Берлина возглавил бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.
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|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
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|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
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7
|Кельн
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|0
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8
|Майнц
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|0
|0-0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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